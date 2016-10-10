Şarkışla'da istişare toplantısı düzenlendi

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, ilçe protokolü ve bazı milletvekillerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Şarkışla’da, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Selim Dursun, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Şarkışla Kaymakamı Pektaş, toplantıda yaptığı sunumla ilçede yapılan kamu yatırımları hakkında bilgi verdi ve Şarkışla’nın sorunlarını dile getirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk da ilçenin sorunlarının çözümü noktasında gereken her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti.

Yapılan toplantının siyasi bir amacının olmadığını, Şarkışla’nın sorunlarını masaya yatırmak ve çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Soluk, “Mesele Şarkışla’nın meselesidir ve onun için toplantıya her siyasi partinin, her vatandaşın katılması ilçenin sorunlarının çözümü için önemlidir. Belki belediye başkanımızın öncelikli sorunumuz dediği mesele, diğer misafirlerin öne sürdüğü sorun karşısında belki de ikinci, üçüncü hatta en son meseledir.” dedi.