Şarkışla'da kamu çalışanlarından kan bağışı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Sivas Şubesi tarafından yaklaşık her ay Şarkışla’da başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında, PTT binası önünde kurulan kan bağışı tırında Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen kan bağışı yaptı.

Kan bağışının önemini vurgulayan Pektaş, “Kan bağışında bulunarak, insanlarımıza örnek olacağız. Sivas’ın en büyük ilçesi olan Şarkışla’da, ilçemiz adına destekleri nedeniyle belediye başkanımıza, personeline ve kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Oğuz da Şarkışlalılar’ın kan bağışı konusunda bilinçli olduğunu belirterek, kan bağışında bulunanları kutladı.

Kampanyanın cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini belirtildi.