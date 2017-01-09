Şarkışla'da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:00
SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Pazartesi günleri kurulan halk pazarı ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.
Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı ilçede, trafikte de aksamalar yaşanıyor. Şarkışla Belediyesi ekipleri iş makineleriyle ilçe merkezinde kar küreme çalışması yaparak, buzlanan yolları ise tuzladı.
İlçe merkezindeki kar, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.