Şarkışla'da kar yağışı

SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan yollarda kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köylerdeki hastaların alınması için önce kar küreme araçları sonra da ambulanslar yola koyuluyor. Yiyecek bulamayan hayvanlar için de yiyecek bırakılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıldığını belirterek, "Karayolları ekiplerimiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığı bir metreyi buluyor. Özellikle ekiplerimize teşekkür ediyorum, 7/24 saat esasına göre hizmet vermekteler." dedi.

Erdem, İlçe Tarım Müdürü Uğur Furkan Yurt, Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, yiyecek bulmakta güçlük çeken köpek ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

İlçede esnaflık yapan Sadık Aytaş, "Belen olarak bilinen çöplük alanında köpekler mağdur. Yiyecek olarak ne bulursanız lütfen getirip buraya bırakın." dedi.