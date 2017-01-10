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Şarkışla'da karla mücadele çalışması

10 Ocak 2017 Salı, 12:50

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SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şarkışla Belediyesi karla mücadele ekibi yetkilisi Osman Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin 6 iş makinesi ve 25 kişilik ekiple gece gündüz çift vardiya çalışarak karla mücadele çalışması yaptığını belirtti.

Soğuk havaya rağmen aralıksız çalışan ekibine teşekkür eden Şahin, iş makineleri yardımıyla toplanan karların kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındığını söyledi.

Şahin, ilçede cadde ve sokakların yüzde 90’ının da kar temizleme çalışmasını tamamladıklarını ifade etti.

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