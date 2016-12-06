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Şarkışla'da kış lastiği denetimleri

06 Aralık 2016 Salı, 16:55
Şarkışla’da Kış lastiği uygulamaları

SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde trafik ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı.

Sivas-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme istasyon amirliği binası karşısında gerçekleştirilen kontrollerde, trafik ekipleri durdurdukları araçların lastiklerinin diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara sahip olup olmadıklarını kontrol etti.

Ekipler, sürücülere araçlarda zincir ve takoz bulundurmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Şarkışla’da Kış lastiği uygulamaları

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