Şarkışla'da kros yarışması yapıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler arasında kros yarışması düzenlendi.
"Spor Sivas" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada 2 bin, 3 bin ve 4 bin metre koşuldu.
Şarkışla Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, kros müsabakasına ilçedeki ortaokullardan 50 erkek, 46 kız, liselerden 18 erkek ve 5 kız olmak üzere 119 öğrencinin katıldığını söyledi.
Yarışmaları izleyen Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan ile Saffet Uzun da öğrencilere başarı diledi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde ödüllendirileceğini belirtildi.
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