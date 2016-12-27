Şarkışla'da öğrencilerden polise moral ziyareti

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde öğrenciler, son dönemlerde yaşanan terör saldırıları nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ve moral ziyaretinde bulundu.

Şarkışla Merkez Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Nimet Irmak ve Selma Karadeniz ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay’ı ziyaret etti. Minik öğrenciler, müdürlükte görevli polislere karanfil vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Tolunay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilere ikramlarda bulunan Tolunay, öğretmenlerden çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisini iyi öğretmelerini istedi.

Irmak ise eşinin de polis olması nedeniyle polislerin hangi şartlarda çalıştıklarını gayet iyi bildiğini belirterek, “Yaşadığınız olayları gayet iyi biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de manevi destek olmak üzere ziyaretinize geldik. Her zaman sizlerin destekçisiyiz.” dedi.