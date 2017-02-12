Şarkışla'da öğrencilerden yurt dışı gezisi

SİVAS (AA) – Şarkışla’da bir grup öğrenci Erasmus Projesi kapsamında İtalya’ya gitti.

Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi Müdürü Şahin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 5’i öğrenci 8 kişinin “Erasmus Stratejik Okul Ortaklıkları Projesi” kapsamında 7 gün süren yurt dışı gezisine katıldığını söyledi.

Karaca, İtalya’nın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Barletta’ya düzenlenen geziye kendisinin yanı sıra İngilizce Öğretmeni Hatice Öncül Dönmez ve Edebiyat Öğretmeni Ahmet Koç ile 5 öğrencinin katıldığını belirtti.

Gezinin faydalı geçeceğini dile getiren Karaca, “Öğrencilerimiz proje aktivitesi olarak hem bir drama sergileyecek hem de kültürümüzü de tanıtmak amacı ile ‘Harmandalı’ oynayacak. Gezi kapsamında ayrıca Roma, Molfetta, Alberobello ve Trani şehirlerindeki kültürel tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı da sağlanacak.” dedi.