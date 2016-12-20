Şarkışla'da öğrencilere giyecek yardımı

SİVAS (AA) – Şarkışla’da bir esnaf düzenlediği kampanya ile aldığı 180 çift ayakkabı ve 50 kabanı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İlçede esnaf olan Hasan Özkan, “Bir Çocukta Sen Giydir” kampanyası başlatarak, 180 çift ayakkabı ile 50 kaban topladı.

Kampanyaya daha çok yurt dışında bulunan hemşehrilerinin destek verdiğini söyleyen Özkan, “Arkadaşlarımızın gönderdikleri maddi desteklerle aldığımız ayakkabı ve kabanları, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Murat Kalkan’a teslim ettik. Okul müdürlerinin tespitleri doğrultusunda bu yardımlar ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.” dedi.

Kalkan da yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.