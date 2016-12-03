Şarkışla'da tır devrildi: 1 yaralı
03 Aralık 2016 Cumartesi, 18:55
SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep’ten Samsun’a eşya taşıyan, Fikri Yazıcı idaresindeki 05 RD 167 çekici, 05 EH 430 plakalı dorseli tır, Pınarbaşı Şarkışla karayolu 19. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.