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Şarkışla'da tır devrildi: 1 yaralı

03 Aralık 2016 Cumartesi, 18:55
Şarkışla'da tır devrildi: 1 yaralı

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep’ten Samsun’a eşya taşıyan, Fikri Yazıcı idaresindeki 05 RD 167 çekici, 05 EH 430 plakalı dorseli tır, Pınarbaşı Şarkışla karayolu 19. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarkışla

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