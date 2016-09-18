Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
18 Eylül 2016 Pazar, 20:13
SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Erçin (33) idaresindeki 06 LYG 35 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçe girişindeki Sanayi Kavşağı’nda Murat Güneş’in (31) kullandığı 01 CVR 03 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Güneş yaralandı. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.