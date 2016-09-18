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Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

18 Eylül 2016 Pazar, 20:13
Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Erçin (33) idaresindeki 06 LYG 35 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçe girişindeki Sanayi Kavşağı’nda Murat Güneş’in (31) kullandığı 01 CVR 03 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Güneş yaralandı. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ile Motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

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