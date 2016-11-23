Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
23 Kasım 2016 Çarşamba, 15:25
SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Özsoy (29) yönetimindeki 58 DS 100 plakalı hafif ticari araç ile Kenan Cönge (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kayseri-Sivas karayolunun Kızılcakışla köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Cönge, Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
Cönge’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.