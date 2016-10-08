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Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

08 Ekim 2016 Cumartesi, 13:28
Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Ali Çelik’in (63) kullandığı 58 HF 520 plakalı tır, Osman Fazıl Polat Caddesi Esentepe Mahallesi Çelik Sokak kavşağında İshak Yılmaz (38) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Yılmaz ile 8 yaşındaki kızı Cansu Yılmaz yaralandı.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 yaralı Şarkışla Sivas trafik kazası

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