Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı
08 Kasım 2016 Salı, 14:20
SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas’taki cenazeye katılmak üzere Kırşehir’den yola çıkan Uğur Gökbulut (60) idaresindeki 40 AU 903 plakalı otomobil, Şarkışla ilçesine bağlı Kömürkaya köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Zübeyde Gökbulut (60) yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zübeyde Gökbulut, buradaki müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.