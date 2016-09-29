Şarkışla'da trafik kazası: 3 yaralı
29 Eylül 2016 Perşembe, 10:58
SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şarkışla’dan ilçeye bağlı Gürçayır beldesine giden Salih Toy (45) idaresindeki 50 DR 200 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun ilçe çıkışında kontrolden çıkarak şarampoldeki molozlara çarptı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Burhanettin Şahin (48) ve Bayram Çetin (42), yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.