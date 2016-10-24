Şarkışla'da trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan biliye göre, Mahmut Murat Kılıç (22) yönetimindeki 03 HC 648 plakalı otomobil, Polatpaşa köyü mevkisinde kontrolden çıkarak demiryolu kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan L.S. (21) ve L.T. (19) yaralandı. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan L.S, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.