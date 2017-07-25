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Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı

25 Temmuz 2017 Salı, 17:01

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Bingöl’den Tokat’a giden Subhi Baç (36) yönetimindeki 44 PE 685 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla karayolu Döllük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Yasemin Karaman (31), kızları Defne Su (1) ve Berrak Nil Baç (3) yaralandı.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 yaralı Şarkışla trafik kazası

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