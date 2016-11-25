Şarkışla'da yeni stadyumda ilk maç yarın oynanacak

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehir Stadyumu, yarın oynanacak Şarkışla Belediyespor ile Emniyetgücüspor maçıyla hizmete açılacak.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, stadyumda antrenman yapan Şarkışla Belediyespor ile teknik kadroyu ziyaret etti.

Oğuz, yeni stadın yarın oynanacak maçla hizmete açılacağını söyledi.

Bu yıl iddialı olduklarını ve BAL ligine çıkmayı hedeflediklerini aktaran Oğuz, taraftardan Şarkışla Belediyespor’u yalnız bırakmamalarını istedi.