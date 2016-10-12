Şarkışla'da yol çalışmaları

SİVAS (AA) – Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçede asfaltlanmadık yol bırakmayacaklarını söyledi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esentepe, Yıldırım, Yukarı ve Pınarönü mahallelerinde asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yağış olmadığı sürece asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Oğuz, “Asfaltlanmadık yol bırakmayacağız. Bunun yanı sıra kazaların sıkça yaşandığı kavşaklarda da kavşak içini yükselterek kazaların önüne geçmeyi planlıyoruz. Bunu ilk kez sağlık lojmanlarında uyguladık ve kazaların artık yaşanmadığını gördük.” dedi.

Oğuz, asfaltlama çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, sezon sonuna kadar diğer mahallelerin de bitirileceğini aktardı.