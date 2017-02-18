Şarkışla'daki Suriyeli ailelere Kızılay yardımı

SİVAS (AA) – Türk Kızılay Derneği Şarkışla Şubesi ilçede yaşayan 100 Suriyeli aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Kızılay Derneği Şarkışla Şube Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz, aileler için Kızılay Göç İdaresi Başkanlığından talepte bulunduklarını söyledi.

Yardımların ellerine ulaştığını aktaran Yılmaz, “Suriyeli ailelere verilmek üzere ilçemize gelen temizlik seti, bebek seti, gıda paketi, battaniye ve mutfak setinden oluşan paketlerimizi Şarkışla’da yaşayan, 100 aileye dağıtacağız. Artan malzeme olursa onları da ilçedeki büyük köylerdeki yardıma muhtaç ailelere dağıtacağız.” diye konuştu.

Yılmaz ayrıca, yardımların ailelere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.