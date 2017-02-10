Şarkışla'daki Suriyelilerden teşekkür ziyaretleri

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde yaşayan bazı Suriyeli aileler, kendilerine yardım ve desteklerinden dolayı Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ile Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şarkışla ilçesinde yaşamaya başlayan bazı Suriyeli aileler kaymakam Akif Pektaş’ı ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen’in tercümanlığıyla Pektaş’a teşekkür eden Suriyeli Abdül Hadi, sağlık, gıda ve barınma konularında, her zaman destek gördüklerini söyledi.

Pektaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sizler bizim kardeşimizsiniz, bizler sizleri seviyoruz. Çünkü yaradılanı severiz yaradandan ötürü.” dedi.

Akif Pektaş, devletin tanıdığı imkanlar doğrultusunda her zaman yardımcı olmaya çalışacağını belirtti.

Grup, daha sonra Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u ziyaret etti. Gerek belediyeden gerekse Şarkışla halkından sürekli yardım gördüklerini belirten Suriyeli aileler, desteklerinden dolayı Oğuz’a teşekkür etti.

Şarkışla ilçesinde yaklaşık 500 Suriyeli’nin yaşadığı öğrenildi.