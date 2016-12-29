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Şarkışla'dan Haleplilere yardım tırı

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:05

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SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde toplanan yardımların bulunduğu 7. tır Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Veren El Derneği Şarkışla Temsilciliğinin başlattığı kampanya kapsamında toplanan, un, giyecek, kuru gıda ve çocuk bezlerinde oluşan yardım tırı Haleplilere gönderildi.

Derneğin Şarkışla Temsilcisi Recep İslamoğlu, Şarkışla halkının yardım kampanyasına duyarsız kalmadığını belirterek, “Şarkışla halkına teşekkür ediyorum, yardım konularında her zaman destek verdiler. Sadece Şarkışlalılar değil dışarılardan okumak için ilçemize gelen meslek yüksekokulu öğrencileri de bu kampanyaya büyük destek oldular. Onlara ve onları yetiştiren ailelere de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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