Şarkışla'dan kısa kısa

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde altyapı çalışmalarında sona gelindiği, ilçe genelindeki su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması için bahar aylarının beklenildiği belirtildi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin temiz su içebilmeleri için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Projelerin tamamlandığını ve SUKAP kapsamında İller Bankası’ndan 150 milyon liralık kredinin onaylandığını dile getiren Başkan Oğuz, “Herkesin malumudur ki Şarkışla’daki içme suyumuz sağlıklı değil. İçme suları yönetmeliğine göre, 1 litre suda bulunması gereken arsenik miktarı 10 miligram iken Şarkışla’da da maalesef bu miktar 100 miligram civarında ve yaklaşık 10 katı. O yüzden de insan sağlığı açısından içilebilir bir suyumuz şu anda söz konusu değil.” dedi.

Göreve geldiğinden itibaren altyapı konusunun çözümü için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Oğuz, altyapı çalışmalarını SUKAP kapsamına aldırdıklarını ve bu kapsamda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattının bahar aylarında yapımına başlanacağını ifade etti.

Şarkışla’da içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin tamamen değiştirileceğini, yollara asfalt kaplama yapılacağını anlatan Oğuz, şunları kaydetti:

“Vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira arasında bir para harcayarak ilçedeki tüm yollara kaplama yaptık. Bu yollar daha önce kotu alınmadan yapılan yollar, dolayısıyla yağmur sularıyla her zaman bozulabilecek yollar. Bu yolları altyapı çalışmasıyla birlikte yağmur suyu tutmayan yollar ve bozulmayan yollar haline getireceğiz. Bugüne kadar bizi anlayışla karşılayan ve sabreden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

– Mahalle sakinlerinden başkana plaket

Şarkışla ilçesindeki Gültekin Mahallesi sakinleri, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’a mahallelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı plaket verdi.

Oğuz’u makamında ziyaret eden mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı mahallelilere teşekkür eden Oğuz, “Görevimizi yapıyoruz, çalışmak için talip olduk ve elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya da gayret gösteriyoruz.” dedi.

Gültekin Mahallesi Muhtarı Ramazan Özkazan ise çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Oğuz’a hazırladıkları plaketi takdim etti.