Şarkışla'dan kısa kısa

SİVAS (AA) – MHP Şarkışla ilçe Teşkilatı’nın 12. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Hasan Tekmeni güven tazeledi.

Seyfettin Soysal Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongrede konuşan MHP il Başkanı Özkan Turan Navruz, yapılan kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bugün buraya kongre yapmaya değil, birlik, beraberlik ve kardeşliğin devamı için prova yapmaya geldik.” dedi.

Ferhat Doğa’nın divan başkanlığında gerçekleşen kongrede tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Hasan Tekmen yeniden MHP Şarkışla İlçe Başkanlığına seçildi.

Tekmen, yaptığı konuşmasında, “Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan bütün kardeşlerimi Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmaya davet ediyorum. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın, milli kimlik, milli vatan altında yaşamayı arzu eden herkese kucağımızı açıyoruz.” diye konuştu.

– Anaokulundan yıl sonu etkinliği

Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu’nda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan okul müdürü Melike Doğan, kendilerine emanet edilen çocuklardan dolayı velilerine teşekkür ederek, “Bu güzel evlatlarınızı en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğimizi onlara emanet etmek bizlere büyük gurur veriyor.” dedi.

Etkinlikte öğrencilerin sahnelediği oyunlar büyük ilgiyle izlendi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, milli eğitim şube müdürleri ve veliler katıldı.