Şarkışla'dan kısa kısa

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitler Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Çağlayan Öztürk ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’un anıta çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Alperen Kurt, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür.” dedi.

Törene, ilçedeki gaziler Ata Akyüz, Bayram Uslu, Ahmet Özakbeyaz ve Kozan Özakbeyaz katıldı.

– Şarkışla’da ilk ders zili heyecanı

Şarkışla ilçesinde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk zili çaldı.

İlçede, yeni eğitim-öğretim yılında ders başı yapan 650 öğretmen ve 7 bin 610 öğrenci ilk gün heyecanı yaşadı. Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kültür savaşlarının son hızla yaşandığı dünyada, milli ve manevi değerlerle donatılmış, akademik başarısı yüksek nesiller yetiştirmek bizim birinci gayemizdir.” ifadelerini kullandı.

Ergen, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.