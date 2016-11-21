Şarkışla'dan kısa kısa

SİVAS (AA) – Şarkışla’da TOKİ tarafından yaptırılan ve satışa sunulan 253 sosyal konutun 3. etap başvurularının 25 Kasım’a kadar devam ettiği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, konutlara başvuru yapabileceklerin 21 yaş ve üzeri olması, ilçede ikamet etmesi, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık raporu olması gerektiği aktarıldı.

Cezaevlerinde yatan ağır hükümlü mahkum vatandaşların ailelerinin de başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada, “Ayrıca ilçede ikamet eden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alabilecek kriterde bulunan 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da başvuruda bulunabilecekler. Ev sahibi olmak isteyen ve kriterlere uyan vatandaşların 25 Aralık tarihine kadar Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

– Şarkışla’da daire amirleri toplandı

Şarkışla ilçesinde Kaymakam Akif Pektaş başkanlığında daire amirleri toplantısı yapıldı.

Belediye binasındaki Seyfettin Soysal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 2016 yılında yapılan ve 2017’de yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Pektaş, 2017 yılının ilçe için hayırlı olmasını dileyerek, insan haysiyetine değer veren bir anlayış içinde hizmet vereceklerini söyledi.

Kurumlar arası diyaloğun önemine dikkati çeken Pektaş, vatandaşların taleplerine karşı verebilecek bir hizmet kurumu olmaları gerektiğini belirterek, “Kurumlarımızın görevi, vatandaşa karşı hoşgörülü davranan ve gayret gösteren anlayış içinde, kamu hizmetlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak olmalıdır. İnsan haklarına saygılı, sosyal, laik bir hukuk devleti olma prensibine her zaman bağlı kalacağız.” diye konuştu.

Toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve daire amirleri katıldı.