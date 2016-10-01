Şarkışla'ya yeni emtia pazarı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesine kalıcı ve modern bir emtia pazarı yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçenin kentsel yapısının geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda, ilçenin en önemli eksikliklerinden birisi olan emtia pazarının yapılması kararı alındığını belirtti.

Düzensiz görünümüyle, hem ilçe halkının hem de pazar esnafının yıllardır çektikleri sıkıntının, yeniden yapılacak olan modern ve kalıcı bir emtia pazarının hizmete açılmasıyla ortadan kalkacağını aktaran Oğuz, “Yapılacak olan pazarın finansı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından karşılanacak. Proje bedeli 410 bin 600 lira olan emtia pazarının bin 900 metrekare alana kurulacağını ve bunun için de modern bir pazarın kalıcı olabilmesi için yapılacak istişareler sonucunda da , yaz kış sürekli olarak halka hizmet verilebilmesi için kapalı olarak inşa edilecek Pazar alanının yapılacağı yer bir an önce belirlenip yapımına başlanacak.” ifadelerini kullandı.