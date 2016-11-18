Sarp kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Yeşilyurt ilçesine ast Yalınkaya Mahallesi’nde Hüseyin Gündüz’e ait keçiler dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldı. 2 gün baştan başa hayvanlarını kurtaramayan Gündüz çareyi itfaiye ekiplerini arayarak buldu. Vatandaşın ihbarı üstüne olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yan 5 kişilik ekip keçilerin mahsur kaldığı bölgeye gitmekte oldukça zorlandı. Kurtarma ekipleri, malzemelerini yükledikleri katırlarla yaklaşık 1,5 saat süren bir yolculuğun ardından keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşabildi.

Ekipler 30 metre yükseklikten halat yardımı ile keçilerin bulunduğu alana inerken takriben 5 saatlik bir çalışmanın arkasından mahsur kalan 8 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.