Savaş planları üçüncü kişilerin eline geçti

Anayasal Düzene Aleyhinde İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tekin Ufak göre yürütülen soruşturmada 134 şüpheliden 45’i hakkında yakalama kararı verildi. Son olarak 27 birey gözaltına alınırken, 18’inin de firari olduğu öğrenildi. Şüpheliler aralarında darbe girişiminde etkin rol oynayan Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ile polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Zeki Güven gibi isimler de var. FETÖ’cülerin devletin en sıcacık bilgilerinin yer aldığı Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı’nı maksat alarak burada çalışan 6 asker hakkında dinleme kararı çıkardığı öğrenildi. Örgütün, “kozmik oda”ya girerek niyetinin Bülent Arınç’a yönelik suikast iddialarını tahlil etmek olmadığı, FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarıyla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını öğrenmek olduğu belirtildi. Soruşturmada dosyasında, “Devletin savaş planlarına ilişkin devlet sırrı niteliğindeki veriler, dosya kapsamında görevi bulunmayan üçüncü şahısların eline geçmesi sağlandı” denildi.

Ebru Karatosun – Türkiye gazetesi