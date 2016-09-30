Savaşın izlerini müzikle silmeye çalışıyorlar

KONYA (AA) – AYŞE ŞENSOY – Konya’da çoğunluğunu ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu çocuk korosu, seslendirdikleri Türkçe ve Arapça şarkılarla iki ülke arasında köprü vazifesi görüyor.

Türk Kızılayı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ortaklığında 10 Suriyeli ve 5 Türk öğrenciden oluşan koro sayesinde çocuklar, savaşın zihinlerinde oluşturduğu izleri müzikle silmeye çalışıyor.

NEÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çocuk Korosu’nun, Türk Kızılayı Konya Toplum Merkezi çalışanlarının kendilerini ziyarete geldiğinde, “Suriyeli öğrencileri topluma kazandırma sürecinde sizinle neler yapabiliriz?” diye sormasıyla oluştuğunu söyledi.

Çocuklarla yapılabilecek en güzel faaliyetlerden birinin koro kurmak olduğunu Türk Kızılayı çalışanlarına aktardıklarını ifade eden Sevinç, “Müzik, çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hareketlerinde çok önemli rol oynar. Özellikle koro, çocukları topluma kazandırmada müzik alanının en güzel örneklerinden birisidir. Biz de bunun, Türk ve Suriyeli çocukları birbirine kaynaştırmak için en güzel çalışma olduğunu düşündük.” diye konuştu.

– “Hedefimiz çok daha geniş kitlelere ulaşmak”

Sevinç, çocuklarla çalışmalara geçen yıl başladıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

“Geçen yıl koroda 40 çocuğumuz vardı. 3-4 kere buluştuktan sonra küçük bir konser verdik. Bu konserin sonucunda şunu gördük ki müzik, gerçekten evrensel bir dil olduğu için çocukları direkt birbirine kaynaştırdı. Amacımıza çok kısa sürede ulaştık. Yaz tatilinin başlamasıyla çalışmalarımıza ara verdik. 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çalışmalarımıza yeniden başladık. Fakat bu yıl çocukların okullarının değişmesi dolayısıyla, koroya 10’u Suriyeli olmak üzere 15 öğrenciyle başladık. Bu sayı mutlaka artacaktır. Kısa sürede yaptığımız çalışma sonucu, eğitim yılının ilk konserini verdik. Oldukça ilgi gördü. Hedefimiz çok daha geniş kitlelere ulaşmak.”

– “Bu koro Türkiye’de bir ilk”

Koronun 7-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluştuğunu aktaran Sevinç, çalışmanın aslında 5 ilde başlatıldığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Fakat koro kurup ilk faaliyete geçen Konya oldu. Bu nedenle bu koro Türkiye’de bir ilk. Eğitimlere ilk başladığımız zamanlar, Türk ve Suriyeli çocuklar ayrı ayrı oturuyordu. Birkaç çalışmadan sonra özellikle Ankara’da katıldığımız bir resepsiyon dönüşü, hepsinin birbiriyle gayet güzel kaynaştığını gördük. Türk Kızılayında çalışan arkadaşlarımız, ailelerin de çok mutlu olduğunu, çocuklarının daha sosyalleştiğini söylediklerini anlattı. Amacımıza beklediğimizden çok daha kısa sürede ulaştık. Müzik evrenseldir. Dünyanın kullandığı ortak dildir. Bu nedenle bizi de birbirimize bağlayan en güzel köprü oldu.”

Sevinç, çalışmaları NEÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı hocalarından Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır, Yrd. Doç. Dr. Nurtuğ Barışeri Ahmethan, Yrd. Doç. Dr. Vahide Bahar Yiğit ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulduklu’nun katkılarıyla yürüttüklerini ifade etti.