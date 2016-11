Savunma sanayinde ticaretin artmasını istiyoruz

Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin nabzını tutan İtalyan Ticaret Odası’nın 130’uncu yılı konferans ve panel ile kutlandı. İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, düzenlenen kutlamada iki ülkenin ticaret ilişkilerine değinerek, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayisi ticaretinin artmasını istediklerini söyledi.

Son yıllardaki krizlerden tüm ülkeler etkilendiğini bildiren İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, bu toplantıyla gelecekteki gelişmelerin birincil adımları atılmasını dileyerek, “Türkiye, İtalya’dan aldığı yatırımları önemli olarak kurumsallaştırmıştır. Buna gelecekte de devam etmelerini isterim. Savunma sanayinde bu ticaretlerin artmasını isterim. Bu sektörde teknoloji çok önemlidir. Her iki tarafa da ciddi bir tatmin sağlar. Bu ortak güven ilişkisi ve ciddi beklentiler Türkiye ve İtalya Akdeniz havzasına baktığımızda ilişkileri öbür. Son yıllarda krizlerden bütün ülkeler etkilendi” diye konuştu.

“İTALYA VE TÜRKİYE’DE GELİŞİM RUHU VAR”

Panele katılan herkese teşekkür eden İtalya Büyükelçisi, İtalyan Ticaret Odası’nın başarı hikayesine sahip olduğunu ve dünyanın birincil on ülke aralarında olması da köklerin ne değin sağlam olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu sonuçtan kibir duyduğunu da sözlerine ekleyen Mattiolo, “Bu toplantıyla Türkiye’yi iyi anlamak mümkün, İtalya’yı da Türklerin anlaması mümkün. Türkiye’de girişimci ruhu ele almak istiyoruz. Ben beş buçuk takvim görevim süresince bundan daha önceki çalışmalarımda da Türkiye’nin benim için ne kadar manâlı olduğunu gördüm. İtalya ve Türkiye’de gelişim ruhu var. Bu ülkede manâlı fırsatlar çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi de panelde yaptığı konuşmada, “Bugüne değin tarihsel gelişimimizde ticaret odamız her şeyi gördü. Her şey sahiden ilişkilerimizi zayıflatacak şekildeydi. Ama ortak ruh her iki ulusta da bu ilişkinin gelişmesini sağladı. Girişimciler ne yapacaklarına bakarlar böylece ben her iki ulusun girişimci ruhundan söz etmek istiyorum. Her iki ulusta fiilen ufak ve orta ölçekli kuruluşlara bağlıdır. Bu alışverişler süre içerisinde gelişir ve bizlerde buna katkıda bulunuruz. Tüm ekonomi aktörleri gol atmak için çalışıyor her iki ulusta kazan kazan mantığıyla çalışıyor” dedi.