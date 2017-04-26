Savunma sanayinin kalbi Konyada atıyor

Konya Sanayi Odası (KSO), Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği meslek birliğiyle 24-25 Nisan 2017 tarihleri aralarında “Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de milli savunma sanayinin geliştirilmesi, yerli tedarikçi oranının artırılması amacı ile savunma sanayi üretici firmaları ve alan firmalarını bir araya geleceği, yapılmış olan ürünlerin sergilenebileceği ve ikili meslek görüşmelerinin yapılacağı bir etkinlik organize ediliyor. “Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri” düzenlenen açılış programıyla başladı.

Programın başlangıç konuşmasını yapan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Dinç bir Türkiye için Anadolu sanayisi gümbür gümbür geliyor, Allah’ın izniyle. Konya’nın sadece savunma sanayindeki imal ve ihracat potansiyeline birkaç rakamla göz atacak olursak, bunu daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum. Bakın; Konya’da 100’ün üzerinde firmamız, savunma ve havacılık sanayisine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğine kayıtlı, yani ihracat yapıyor. Sektörde faaliyet bildiren firmalarımızda 3 bine yakın kardeşimiz istihdam ediliyor. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, tabanca, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok mahsul şehrimizde üretiliyor. Konya, askeri silahların ve diğer silahların parçaları alanında İstanbul’un arkasında Türkiye’nin en büyük üreticisi durumunda. Yeniden motorize tank ve diğer zırhlı araçları ile bunların parçaları alanında da varlığımızı gösteriyoruz. Sektördeki ihracatımıza bakacak olursak, sektörün muazzam bir galibiyet gösterdiğini görüyoruz. Konya, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94.5’ini gerçekleştiren 5 kent arasında yer alıyor” dedi.

“Dünyada kendi insansız hava aracından kendi füzesini atan 5-6 ülküden biriyiz”

Türkiye’nin savunma sanayisindeki konumuna değinen Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar ise “Bugün Türk savunma sanayisi şunu fazla rahatlıkla söyleyebiliriz; ihracat yapan, sektörlerin içinde sanıyorum en yüksek teknolojiyi barındıran birinci veya ikinci sektördür ve benzersiz teknolojileri barındıran bu fazla kayda değer mutlak bunu vurgulamak isterim. Türk savunma ve havacılık sanayi Türkiye’nin özgün, ileri teknoloji üreten ve ihraç eden sanayi gücüdür ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Bugün dünyada kendi insansız hava aracından, kendi füzesini atan 5 ya da 6 ülke var; bunlardan biri de biziz. Bundan hepimiz gurur duyabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Birinci önceliğimiz yüksek teknolojili ürünleri ve bütün bağımsızlığı olmak”

Konya’nın sanayideki önemine uyarı çeken Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de, “Konya, Türkiye’de benzersiz ağırlığı fazla yüksek önemli bir şehrimiz. Konya sanayicisi fazla hoş işlere imza atıyor. Sadece kendilerinin girişimleriyle yaptıkları savunma sanayi ihracatı bile bunun bir göstergesi. Biz Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak birinci önceliğimiz yüksek teknolojili ürünleri ve bütün bağımsızlığı olmak olarak tanımlıyoruz” biçiminde konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, “Konya’nın savunma sanayi konusunda ciddi bir merkez olduğunun bir göstergesi. Böyle birliktelikler hem savunma sanayi amaçlı keza de diğer amaçlara hizmet eden birliktelikler yani kümelenmeler, hem sanayi işbirliğini daha etkili hale getiren ayrıca de AR-GE faaliyetlerini daha üstün ayla getiren önemli adımlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi yalnızca karasal bir etkinlik yok. Hem sularda hem havada fazla kayda değer faaliyetler üstleniyor. Uzayda önemli etkinlik üstleniyor. Dolayısıyla savunma sanayi havacılık ve uzay sanayi birlikte açıklama edilen en kayda değer işlerimizin başında” dedi.

“Konya sanayisi ile Anadolu’nun imal üssü haline gelmiştir”

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Veri ve Teknoloji Komisyonu Kurul Başkanı Ziya Altunyaldız, “Savunma sanayi son derece kayda değer, değerli bir bölge. Eğer bu bölgede yaşıyorsanız eğer bu değin dünyanın gözünün olduğu bölgede yaşıyorsanız savunma sanayinizin yerlileştirme ve millileştirmede kesin bir orana ulaşamazsanız işiniz şiddet demektir. İşte hükümetlerimiz o yüzden savunma sanayisini önceliklendirdi. O yüzden savunma sanayi müsteşarlığını klasik bir müsteşarlık olması ötesinde yapılandırmak suretiyle Türkiye’de kayda değer işlerin yapılmasına ön açtı, yol açtı” diye konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise “Konya ili sürekli çoğalan sanayisi ile Anadolu’nun imal üssü haline gelmiştir. Bugün itibariyle sahip olduğu 9 adet organize sanayi bölgesi 44 adet ufak sanayisiyle 10 adet özel sanayi alanıyla ülke ekonomisine katkı vermektedir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların arkasında serginin açılışı gerçekleştirildi.