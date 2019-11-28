Savunmada ilk “5 yıldız” HAVELSAN'a
ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – HAVELSAN, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşların bulundurması gereken kriterlerde geldiği seviyeyle Türk savunma sanayisinde, "5 yıldızlı" ilk şirket olmayı başardı.
Türkiye Kalite Derneğinin (KalDer), European Foundation for Quality Management (EFQM) Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu HAVELSAN, "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" aldı. HAVELSAN'ın ödülü, 28'inci Kalite Kongresi'nin ikinci gününde düzenlenen törenle Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Şenol'a verildi.
EFQM'nin ulusal iş birliği ortağı olan KalDer, HAVELSAN'ı, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşlar için sahip olunması gereken tüm unsurları içeren "liderlik, strateji, çalışanlar, iş birlikleri-kaynaklar, süreçler-ürünler-hizmetler, çalışanlarla ilgili sonuçlar, müşterilerle ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar ve iş sonuçları" olmak üzere Mükemmellik Modeli'nin 9 ayrı kriteri üzerinden değerlendirdi.
– "Gurur verici"
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine, Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'nin, mükemmellik yolculuğundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "2016 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi'ni almıştık. KalDer, bize iyileştirmeye açık alanları sundu ve geride kalan sürede bu alanlarda iyileştirme projelerini hayata geçirdik. Sonuçta Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni almaya hak kazandık." dedi.
Savunma sanayisinde birçok şirketin gerek çalışma hayatında gerekse üretimde kaliteyi ön planda tuttuğunu ve sektörün bu nedenle Türkiye'nin lokomotifi haline geldiğini dile getiren Atalay, "Hepsi birbirinden değerli savunma sanayi şirketlerimiz arasında, EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine uyum konusuna odaklanarak 5 yıldızı alan ilk şirket olmak HAVELSAN adına gurur verici." diye konuştu.
KalDer'in bir baş değerlendirici ve 6 yetkinlik değerlendiricisi ile çok sıkı bir değerlendirme yaptığına ve çalışanların görüşlerini de bu sürece dahil ettiğine dikkati çeken Atalay, "Takım ruhuyla toplam kalite yolculuğumuzu destekleyen, kurumsal süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme felsefesine bağlılıklarıyla EFQM modelinin özünde yer alan yapısallık ve yaygınlaşmayı sağlayarak, yetkinlik seviyemizdeki ilerleyişe katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
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