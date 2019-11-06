Savunmada yeni ihracat rekoru yılı

ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Savunma ve havacılık sanayisi geçen yıl yakaladığı ihracat rekorunu bu yıl daha da geliştirecek.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, savunma ve havacılık sanayisi ekim ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artırdı. Sektörün ekim ayındaki ihracatı 280 milyon 620 bin doları buldu.

Sektör bu başarısını yılın geride kalan 10 ayına da yansıttı. Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5'lik artış yakalayan savunma ve havacılık sanayisi, 2 milyar 135 milyon 816 bin dolarlık ihracata imza attı.

Savunma ve havacılık sanayisi 10 aylık ihracat performansıyla diğer sektörleri geride bırakarak ilk sırada yer alırken, sektörü yüzde 18,3 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri izledi.

2018'de 2 milyar 188 milyon dolarlık ihracat yapan savunma ve havacılık sanayisi, yılın tamamlanmasına 2 ay kala bu rakamı hemen hemen yakaladı.

Son yıllarda art arda ihracat rekorlarına imza atan sektör, yılın kalan 2 ayında yapacağı ihracatla 2019'da buna yenisini ekleyecek ve rekorunu daha da geliştirecek.

Sektör son 12 ayda ise yüzde 36 artışla 2 milyar 544 milyon 361 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

– Sektörden en fazla ihracat ABD'ye

Ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ülke 675 milyon 584 bin dolarla ABD oldu.

Umman 213 milyon 515 bin dolarla ikinci, Almanya 185 milyon 486 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Katar'a yapılan ihracat bu dönemde 159 milyon 870 bin doları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracat da 114 milyon 170 bin doları buldu.

Söz konusu dönemde Hollanda'ya 67 milyon 443 bin, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'ne 59 milyon 581 bin, İngiltere'ye 49 milyon 46 bin, Sırbistan'a 41 milyon 487 bin, Hindistan'a 40 milyon 597 bin, Pakistan'a 34 milyon 935 bin dolarlık ihracat yapıldı.