Sayısal Loto 03 Aralık 2016 çekilişi yapıldı.. 3 Aralık Sayısal Loto sonuçları belli oldu

3 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları muhakkak oldu. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Uğurlu numaraların hangisi olduğunu ve 3 Aralık Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

İŞTE SAYISAL LOTO 3 ARALIK ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Yöneticilik tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru varsayım edilmesine dayanan ve özet olarak ” oyun ” olarak da ifade edilen talih oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına kadar dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra vakit aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, vakit aşımına uğramış, feshedilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için asgari çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arkadaki yüzündeki bilet süratli numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece öteki haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye şampiyon talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.