Sayısal Loto 03 Aralık 2016 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto CUMARTESİ çekilişi sorgula)

3 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları belli oldu mu? Çekiliş sonrası uğurlu numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 3 Aralık Sayısal Loto çekilişinde varlıklı olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

SAYISAL LOTO 3 ARALIK ÇEKİLİŞİ 21:00’DA YAPILACAK VE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ANINDA SİTEMİZDE YER ALACAK… TAKİPTE KALINIZ…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Idare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının dürüst tahmin edilmesine dayanan ve özetle ” oyun ” olarak da ifade edilen kısmet oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 sene geçtikten sonradan süre aşımına uğrar.

Sistem göre kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, feshedilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için asgari çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet çabuk numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye şampiyon talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz göre ödenecektir.