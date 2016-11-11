Sayısal Loto 12 Kasım 2016 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto çekilişi sorgula)

12 Kasım 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam açıklanacak. Çekiliş sonrası uğurlu numaralar belirli olur olmaz sitemizde de yer alacak. Uğurlu numaraların hangisi olduğunu ve 12 Kasım Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT 21:30’DA AÇIKLANACAK VE HEMENCECIK SİTEMİZ iha.com.tr’den de YAYINLANACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Idare kadar düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının dürüst tahmin edilmesine dayanan ve özetle ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri kapsamında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 sene geçtikten sonradan vakit aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, süre aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için asgari çekilen sayılar, barkot, bilet emniyet numarası ve arka yüzündeki bilet hızlı numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye haberdar olan olmadığı sürece öteki haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye şampiyon talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.