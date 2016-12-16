Sayısal Loto 17 Aralık 2016 çekiliş sonuçları.. Şanslı numaralar hangileri?

17 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam emin oldu mu? Çekiliş sonrası uğurlu numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 17Aralık Sayısal Loto çekilişinde varlıklı olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

SAYISAL LOTO 17 ARALIK ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT 21:30’DA ULUSAL PİYANGO İDARESİ’NCE AÇIKLANACAK VE SONUÇLAR ANINDA SİTEMİZDEN DE YAYINLANACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Idare göre düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru varsayım edilmesine dayanan ve özetle ” oyun ” olarak da ifade edilen baht oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. (Rıdvan Turşak / İHA)

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 sene geçtikten sonradan vakit aşımına uğrar.

Sistem kadar kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, feshedilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en düşük çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arkadaki yüzündeki bilet hızlı numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye haberdar olan olmadığı sürece öteki haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye şampiyon talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz göre ödenecektir.