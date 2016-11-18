Sayısal Loto 19 Kasım 2016 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto çekilişi sorgula)

Ulusal Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Kasım Cumartesi akşamı belirlenmiş olacak. Çekiliş sonrası şanslı numaralar muhakkak olur olmaz haberimizde yer alacak. Uğurlu numaraların hangileri olduğunu, ve 19 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden öğrenebilirsiniz. Milyonlarca insanın ilgiyle beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını 19 Kasım Cumartesi akşamı bu başlık aşağıda bulabilirsiniz.

SAYISAL LOTO 19 KASIM SONUÇLARI SAAT 21:00’DA MUHAKKAK OLUR OLMAZ HABERİMİZDE YER ALACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının dürüst tahmin edilmesine dayanan ve özet olarak ” oyun ” olarak da açıklama edilen talih oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına tarafından dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 sene geçtikten sonradan süre aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet emniyet numarası ve arka yüzündeki bilet süratli numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye haberdar olan olmadığı sürece öteki haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.