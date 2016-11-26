Sayısal Loto 26 Kasım 2016 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto CUMARTESİ çekilişi sorgula)

26 Kasım 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam açıklanacak. Çekiliş sonrası uğurlu numaralar belirli olur olmaz sitemizde de yer alacak. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 12 Kasım Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

SAYISAL LOTO 26 KASIM SONUÇLARI AKŞAM SAAT 21:00‘DA AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ SİTEMİZDE YER ALACAKTIR.. TAKİPTE KALINIZ...

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Idare kadar düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakam kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da açıklama edilen talih oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri zarfında olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonradan vakit aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, vakit aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en düşük çekilen sayılar, barkot, bilet emniyet numarası ve arka yüzündeki bilet hızlı numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece öteki haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri ya da MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.