Sayısal Loto sonuçları 5 Kasım 2016

5 Kasım 2016 1.5 milyon TL Ankara’da tek kişiye çıktı.

Kasım ayının birincil Sayısal Loto sonuçları MPİ’nin canlı yayını ile muhakkak oldu. Önceki haftadan görev olmayan çekilişte haftanın kazananları belirli oldu.

MPİ’nin Ankara’daki merkezinde online canlı yayın ile yapılan çekiliş ile haftanın kazananları ortaya çıktı. Siz de bu hafta bir Sayısal Loto kuponu doldursaynız aşağıdaki numaralar ile kuponunuzu karşılaştırıp bu hafta talihin yüzünüze gölüp gülmediğiniz yoklama edebilir ve ikramiye listesinden ne değin para kazandığınızı görebilirsiniz. İşte 5 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye miktarları…

1043. haftanın numaraları: 11, 23, 35, 39, 48, 49

6 haberdar olan birey sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.548.692,75TL

5 haberdar olan kişi sayısı : 220 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.964,60TL

4 bilen birey sayısı : 11.041 Birey başına düşen ikramiye tutarı: 44,50TL

3 haberdar olan kişi sayısı : 192.120 Birey başına düşen ikramiye tutarı: 7,20TL