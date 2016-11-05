Ana Sayfa   >   Genel   >   Sayısal Loto sonuçları 5 Kasım 2016

Sayısal Loto sonuçları 5 Kasım 2016

5 Kasım 2016 1.5 milyon TL Ankara’da tek kişiye çıktı. Kasım ayının birincil Sayısal Loto sonuçları  MPİ’nin canlı yayını ile muhakkak oldu.

05 Kasım 2016 Cumartesi, 23:04
sayisal-loto-sonuclari-5-kasim-2016

Benzer Konular

en-iyi-haber-kanali-odulu-tgrt-habere
En iyi haber kanalı ödülü TGRT Habere
omer-halisdemirin-ailesi-valilige-basvurdu
Ömer Halisdemirin ailesi valiliğe başvurdu
hulusi-akar-hesabi-sorulacak
Hulusi Akar: Hesabı sorulacak

5 Kasım 2016 1.5 milyon TL Ankara’da tek kişiye çıktı.

Kasım ayının birincil Sayısal Loto sonuçları  MPİ’nin canlı yayını ile muhakkak oldu. Önceki haftadan görev olmayan çekilişte haftanın kazananları belirli oldu. 

 MPİ’nin Ankara’daki merkezinde online canlı yayın ile yapılan çekiliş ile haftanın kazananları ortaya çıktı. Siz de bu hafta bir Sayısal Loto kuponu doldursaynız aşağıdaki numaralar ile kuponunuzu karşılaştırıp bu hafta talihin yüzünüze gölüp gülmediğiniz yoklama edebilir ve ikramiye listesinden ne değin para kazandığınızı görebilirsiniz. İşte 5 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye miktarları…
1043. haftanın numaraları: 11, 23, 35, 39, 48, 49
6 haberdar olan birey sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.548.692,75TL
5 haberdar olan kişi sayısı : 220 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.964,60TL
4 bilen birey sayısı : 11.041 Birey başına düşen ikramiye tutarı: 44,50TL
3 haberdar olan kişi sayısı : 192.120 Birey başına düşen ikramiye tutarı: 7,20TL

haber milli piyango sayısal loto sayısal loto sonuçları Son dakika

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet