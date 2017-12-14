Sayıştay Başkanı Baş, Selçuk Üniversitesinde

Söyleşi açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye’nin üst düzey yöneticilerini öğrencilerle bir araya getirmenin faydalı olacağı düşüncesinde olduklarını belirterek, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Selçuk Üniversitesinin 97 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en kalabalık ikinci üniversitesi olduğunu, kurumsal altyapısını tamamlamış 42 yıllık bir geçmişe sahip ve bölgesinde 7 üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, üniversite olarak büyümeye devam etmekte olduklarını, hafta başı itibariyle de Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin kurulduğunu aktardı. Rektör Şahin, “Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisiyiz. En kalabalık üniversitelerden olmamızın yanında çeşitli alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalarla ülkemize değer katıyoruz. Ülkemizin en değerli mirası olan gençlerimizi yetiştiriyoruz, eğitiyoruz ve ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Bu bizim için en temel misyondur, en temel görevdir. Üniversiteler ülkelerin gelişmelerinin, kalkınmalarının ve ileri gitmelerinin planlanacağı, programlanacağı ve uygulanacağı kurumlardır. Çok yönlü çalışmamız gerekiyor. Üniversiteler, geçmişte işin sadece teorik eğitimiyle meşgul olmuş ama günümüzde artık insan yetiştirmenin ve bilgiyi üretmenin ötesinde ürüne de ihtiyaç duyulmaktadır. Ürün ortaya koyulmalıdır. Bu noktada da ülkemizdeki 15 araştırmacı üniversiteden birisi olarak çalışmalarımızı belirli alanlara yoğunlaştırmış durumdayız. Bu alanların önemli bir kısmı kalkınma ve sanayiyle ilgili. Sadece belirlediğimiz 5 alandan birisi sosyal alanlardaki yapılacak çalışmalardır” diye konuştu. Prof. Dr. Şahin’in konuşmasının ardından söyleşiye geçildi.

“İlk önce yönümüzü tespit etmeliyiz”

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, söyleşide, Sayıştay kurumunun tarihçesi hakkında bilgi vererek, denetim mesleği kariyer planlamasını özel sektör ve kamu sektörü çerçevesinde değerlendirdi. Büyük Selçuklu Devleti’nin mali kayıt olgusunu temellendirdiğini, kendisinden sonra gelen devletleri de bu anlamda etkilediğini anlattı. Sayıştay’ın denetim ve yargılama anlamında iki önemli yetkisinin olduğunu belirten Baş, müfettiş, uzman, denetçilik mesleği ve özel sektör anlamında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başkan Baş, “Derslerden ziyade ‘okul bitti, bundan sonra ne yapacağım’ demeli. Öncelikle 3’üncü ve 4’üncü sınıf arkadaşlarımız bir karar verecekler. Hukuk Fakültesinde hakim ya da savcı mı olmalıyım, yoksa müfettiş, denetçi, sorgulayıcı bir kişi mi olmalıyım, şahsiyetim buna müsait mi? Yoksa daha ziyade araştırmacılığa mı yatkınım. Gerek akademisyen olarak gerekse kurumlarda A sınıfı, kariyer uzmanlığı dediğimiz uzmanlık mesleğini mi tercih etmeliyim. Kendimizi ölçüp tartalım. İlk aşama önce yönümüzü tespit etmeliyiz. Şahsiyet itibariyle hangi işe uygunuz? Hangisine daha uygunsak herkes başta kendisini iyi bilmesi lazım. Ne tür bir insanım? Araştırmacı uzman mı olmalıyım, özel sektörde çalışan mı olmalıyım. Kendimizi bu anlamda değerlendirmeye almalıyız” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin son bölümünde, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ve İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Acet, Sayıştay Başkanı Baş’a hediye takdiminde bulundu. Sonrasında, Sayıştay Başkanı Baş, Sayıştay’ın Osmanlı Dönemi’ndeki logosunun yer aldığı çini tabağı, Rektör Prof. Dr. Şahin’e hediye etti.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Üniversite Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.