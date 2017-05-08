Sayıştay Başkanına soruldu: İşe alımlarda torpil baskısı alıyor musunuz? İşte cevabı…

Sayıştay başkanı Baş, konuşmasında kendisine, “İşe alımlarda torpil baskısı alıyor musunuz?” sorusuna ise Baş, mülakatlardaki kurul yetkilisini sinyâl ederek, “Apaçık bir adam vardır, konuşmaz ama size bakar. O adamdır sizin torpiliniz. Biz sınavlarımızı, genel olarak diğer kurumlar da yapıyoruz. Bütün Facebook, İnstegram, Twitter hesaplarının hepsini tarıyoruz. Oradaki paylaşımlarının hepsine bakıyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, burada öğrencilerle yaklaşık 2 saatlik bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilere kariyer planlama ile ilgili bilgiler veren Baş, kişinin planlamasını kendisinin yapması gerektiğini vurguladı. Planlamada ailenin, üniversite hocalarının ya da KPSS’nin herhangi bir faktörü olmadığını kaydeden Baş, “Bu planı biz yapacağız. Aile, öğretmen, KPSS ya da kurslar yapmayacak. Onlar plana asistan olacak. Bu plan kişiye özel plan. Böyle bir iradeyi kendimiz oluşturacağız. Bu planda ne tür adımlar atacağız onları kurgulamamız gerekli. Stratejik tasarlama gibi düşünelim, ne tür eylemlerle ona ulaşacağız. Hedefler değişebilir, süre içerisinde. O amaç gerçekleşmese başka hedeflere dinamik bir şekilde değiştirebilmeli” dedi.

“90 kişi alacağız”

Denetçilik konusunda öğrencilere bilgilerde veren Baş, denetçiliğin bir iş olduğuna dikkat çekerek, “Biz tüm arkadaşlarımıza Sayıştay denetçiliğini açıyoruz. Lakin biz de kapasite sınırlı. 45 birey alacağız, süreci devam edenler var. Önümüzdeki dönemde ola ki son baharda bir imtihan daha açacağız. 45 kişi daha denetçi yardımcısı alacağız. Dolayısıyla bizde kapasitesi sınırlı. Ama ödenti yoklama kurulu tarafında daha pozitif imkan var” diye konuştu.

Torpil cevabı

Bir öğrencinin, Sayıştay kurumuna işe alım konusunda bürokratlar kadar üzerinizde zorlama yapılıyor mu? Böyle bir şey var mı?’ sorusuna, “Mülakatta en büyük torpil kişinin kendisidir” biçiminde yanıt veren Baş, mülakatlarda yer alan komisyon yetkilisinin işe alımdaki manzara açısının önemine göze çarpan etti. Baş, “Besbelli bir adam vardır, konuşmaz fakat size bakar. O adamdır sizin torpiliniz. Tatmin Edici öz güveni karşıya o algıyı verebildiyseniz, mesleğin gerektirdiği ciddiyete haizseniz, güvenlik soruşturmasında herhangi bir bıkkınlık yahut işe girmemesi için bir neden olmaz. Kariyer mesleklerinde torpil çok önemli değil lakin onun dıştan başka özel sektörlerde işe yarayabilir. Netice itibariyle biz denetçilik yapacak kişiler bakıyoruz. veya müfettişlik yapacak birey bakıyoruz. Bu arkadaşımızın durumu müfettişliğe elverişli midir. Her bir müfettiş kendi başına devlete ait bir dairedir. Uzman nasıl yapar, çalışmasını yapar kendisine verilen konuda yapmış olduğu çalışmayı daire başkanına sunar, daire başkanını, o genel müdür yardımcısına o da genel müdüre sunar yukarıya dürüst gider. Uzmandan böyle bir şey beklenmez” ifadelerini kaydetti.

“Bütün sosyal medyayı tarıyoruz”

15 Temmuz sonrası kamuda işe alımlardaki emniyet soruşturmalarının artırıldığına da dikkat çeken Baş, “Emniyet soruşturmasında bazı şeyler varsa, örneğin abisi bir suça karışmış, öbürü hapiste bunlar emniyet soruşturmasında çıkıyorsa onaylanmaz. Bilhassa 15 Temmuz sonrası bu türlü soruşturmalar arttı. Biz de sınavlarımızı genel olarak öteki kurumlarda yapıyoruz. Tüm facebook, İnstegram, Twitter hesaplarının hepsini tarıyoruz. Oradaki paylaşımlarının hepsine bakıyoruz” dedi.

Suat Metin – Harun Erdoğdu