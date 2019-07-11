Sazan yavruları su göletine bırakıldı

KONYA (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 3 bin sazan balığı yavrusunu Bozkır'ın Çağlayan göletine bıraktı.



Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Ömer Gelmez, burada yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına daha kolay ulaşmaları için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Gelmez, "Orman Bakanlığımız ve balıkçılık genel müdürlüğümüz tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bozkır Tarim ve Orman İlçe Müdürlüğümüzce Çağlayan göletine 3 bin adet yavru sazan balığı bırakacağız. Çağlayan göletimize yavru bırakma çalışmamızın dördüncü seferini gerçekleştiriyoruz. Dört yıldır gölete bıraktığımız yavrular sonrası doğal yollarla çoğalmış sazan yavruları gözlemlemekteyiz. Müdürlüğümüz olarak burada Sazan balığı popülasyonunu artırmak için elimizden geleni yapmaktayız, göletlerimizin balıklandırması projesi kapsamında önümüzdeki yılda yavru bırakılmaya devam edilecektir." dedi.