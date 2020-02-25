Schneider Electric'in sürdürülebilirlik başarıları liderlik sıralamasında

İSTANBUL (AA) – Schneider Electric, Corporate Knights’ın "En Sürdürülebilir Global 100 Kuruluş" sıralamasında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) "A Listesi"nde yer almaya hak kazandı.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde faaliyet gösteren Schneider Electric, sürdürülebilirlik alanındaki başarıları ile Davos'ta iki farklı liderlik sıralamasında yer aldı. Sıralamalar, çevresel sürdürülebilirliğin önemli bir konu olarak ele alındığı Dünya Ekonomi Forumu'nun açılış gününde paylaşıldı.

Schneider Electric, katıldığı 7'nci yılda, Corporate Knights tarafından belirlenen "En Sürdürülebilir Global 100 Kuruluş" listesinde, genel sıralamada 29. sırada ve kendi kategorisinde birinci sırada yerini aldı.

Liste, kaynak yönetimi, çalışan yönetimi, finans yönetimi, temiz gelir ve tedarikçi performansı konularında 21 temel performans göstergesine dayanılarak hazırlandı. Bu kriterler doğrultusunda 7 bin 500'den fazla şirket değerlendirildi ve 100 şirketin yer aldığı liste oluşturuldu.



Ayrıca Schneider Electric, son 9 yıldır CDP "A Listesi" arasında gösteriliyor. CDP'nin açıklama ve puanlama süreci, çevre açısından kurumsal şeffaflık için altın standart ve müşteriler ile yatırımcılar için sürdürülebilirlik bilgileri açısından temel kaynak olarak görülüyor.

Schneider Electric, emisyonları azaltmaya yönelik eylemleri sayesinde iklimsel riskleri azaltması ve düşük karbonlu bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunmasıyla bu başarıya layık görüldü.

– SSI altında topladığı sürdürülebilirlik çalışmaları da tanınmış oldu

Şirketin bu başarılarının ardında Schneider Electric'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığı yatıyor. Bu iki önemli listede yer alan şirketin, Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) altında topladığı sürdürülebilirlik çalışmaları da tanınmış oldu. Her 3 ayda bir yayınlanan ve yatırımcılar için değerli bir bilgi kaynağı olan SSI; iklim, döngüsel ekonomi, sağlık ve haklar, etik ve gelişim konularında 21 temel performans göstergesi aracılığıyla şirketin iddialı sürdürülebilirlik hedefleri yolundaki gelişimini değerlendiriyor. 2018 yılında, 2020 yılı hedeflerini yenileyen ve güncelleyen şirket, 2019 yılının sonunda bu göstergelerin 9'unda hedeflerini yükseltti.

– "İklim konusunun aciliyeti neslimizin önündeki en büyük sorun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı Pascal Tricoire, şirketin sürdürülebilirlik politikasını ve elde edilen başarıları şöyle değerlendirdi:

"İklim konusunun aciliyeti ve ekonomik risklerin yönetimi, bizim neslimizin önündeki en büyük sorun. Enerjiyle olan yaşama şeklimizi, binaları, sanayileri ve şehirleri tasarlama şeklimizi yeniden düşünmemiz ve sıfır karbonun olduğu bir dünyaya giden farklı bir yolda ilerlemek için teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Schneider Electric bünyesinde karbonda nötrlük sağlamak konusunda bizim hedefimiz, kurumsal kararlarımız ve yönetimimizle iç içe geçmiş durumda. Ancak hepimizin daha fazla şeyi daha kısa zamanda başarması gerekiyor. Çabalarımızın hem CDP hem de Corporate Knights tarafından tanınması, çok olumlu bir adım ve bizi daha da yüreklendiriyor."