Şeb-i Arus etkinlikleri

– Bu yıl törenler kapsamında bir ilk olarak zihinsel engellilerden oluşan Melekler Sema Grubu, sema töreni icra etti

KONYA (AA) – Bu yıl “Birlik Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Şeb-i Arus etkinliklerin ikinci gününde, zihinsel engellilerden oluşan Melekler Sema Grubu’nun icra ettiği sema ayini, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 743’üncü yılında düzenlenen törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen “Mevlana’nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri”ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Mevlana Kültür Merkezi’nde devam eden etkinliklerin ikinci gününde, Sincan Belediyesi Halk Eğitim Merkezi Melekler Sema Grubu, sema ayini şerifi icra etti.

Mevlevilerle özdeşleşen, içerdiği manası ve görselliği dışında apayrı bir anlamı olan sema gösterisi, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Melekler Sema Grubu’nun sorumlusu Ülkü Bayram, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013’ten bu yana sema programları düzenlediklerini söyledi.

Ekibinin özel insanlardan oluştuğunu anlatan Bayram, grup üyelerini özgüvenli bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bayram, üyelerin toplum tarafından beğenilmesini hedefledikleri için semaya başladıklarını anlatarak, “Ekibimiz çok mutlu oldu. Hazreti Mevlana’nın huzurunda sema yapmak bambaşka bir duygu. Merkezimiz Ankara’da fakat Konya’da sema ayini icra etmek istedik. Burada olmamıza sebep olanlara teşekkür ederiz.” diye konuştu.