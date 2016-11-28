SEBELTAŞ çalışanlarına iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi ve iştirak kuruluşu SEBELTAŞ personeline “Meslek Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminer verildi.

Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen seminere hatip olarak C Sınıfı Meslek Güvenliği Uzmanı Ersel Büyükyıldırım katıldı. Iş kazalarının “kazadır” deyip geçilmemesi gerektiğine dikkat çeken Büyükyıldırım, zorunlu tedbirler ve uygun etraf oluşturulduğu sürece meslek kazalarının yüzde 98 önlenebileceği söyledi.

Çalışan personelin meslek güvenliği risklerini öğrenmesi için bu cins eğitimlerin önemli olduğunu kaydeden Belediye başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi ve Sebeltaş A.Ş. bünyesinde çalışan personelin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Iş kazalarının ve iş hastalıklarının yüzde 98 oranında önlenebileceği bunun çalışan personelin dikkatine tabi olduğu anlatılan seminerde, egzersiz mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların hukuki yargı ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, meslek kazası ve iş hastalığından doğan hukuki sonuçlar, iş ekipmanlarının tehlikesiz kullanımı, emniyet ve sağlık işaretleri, işyerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilkyardım” günlük yaşamdan örnekler verilerek anlatıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara meslek güvenliği eğitim sınavı düzenlendi.