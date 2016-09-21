Sebze ve meyvelerde 'künye' bilgileri yer alacak

Sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelerde miktar, üretici bilgisi ve tarihi gibi bilgilerin bulunmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

ANKARA (AA) – Sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelerde ürünün miktarı, nereden geldiği, üretici bilgileri ve üretim tarihinin de aralarında yer aldığı bazı bilgiler yer alacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket formatında basılacak künyelerde, ürünün üretim veya ithal edilmişse ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, ülkeye girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer, gideceği yer, üretici bilgileri, miktarı, araç bilgileri, sertifika bilgileri ve bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler yer alacak.

Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ürünler ile iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler için de yine künye ile satış yapılması zorunlu olacak.

Ürünle ilgili künyelerin, üzerindeki bilgilerin okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılması gerekecek.

