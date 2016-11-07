“Seçilmiş olmak, suç işleme özgürlüğü vermez”

Geçtiğimiz günlerde yaşanan terör eylemleri ile ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi Özbakır, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan güvenlik müdürlüğü ilave binası önünde bomba yüklü araçla yapılan hain saldırıda 2’si polis 9 kişi şehit olduğunu, 100’den pozitif kişinin de yaralandığını hatırlatarak Türkiye’nin hukukunu çiğnetmeden milli güvenliğini koruyarak, teröre boyun eğmeden haklı davasına devam edeceğini dile getirdi.

HDP’li milletvekillerinin ve belediye başkanlarının tutuklanmasına değerlendirmelerde yer alan MKYK Üyesi Özbakır, “Hiç kimseye seçimle veya atanmayla varmak kabahat işleme özgürlüğü vermiş olmaz. Sizi vatandaşlar hizmet yapmak için daha pozitif oy vererek seçiyorlar. Oysa siz kalkıp vatandaşın verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsanız elbet bunun hesabını kanun ve hukuk karşı hesabını verirsiniz. Bir taraftan belediye başkanı olacaksınız. Devlettin vatandaşa hizmet için verdiği bütçeyi, vatandaşın gelirlerinden oluşan vergileri, personelden yapılan kesintileri terör örgütüne destek edeceksin. Sonra da çıkıp ben seçimle geldim, beni ahali seçti diye savunma yapacaksın. Irk sizi eli kanlı terör örgütüne hizmet için mi seçti? Seçilmiş elde etmek size teröre yardım ve yataklık yapma yetkisi mi veriyor? Seçilmiş elde etmek sizi kanun karşı kabahat işleme özgürlüğü mü veriyor?” diye sordu.

“ZONGULDAK’IN SORUNLARINI ANLATTIK”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin AK Parti Zonguldak İl Danışma Toplantısı’na katılmasıyla ilgili de açıklama yapan MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır; “ Sayın Bakanımız geldiği ilimizde bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu. Ilk Kez Zonguldak Valiliğini Kozlu ve Ereğli belediye başkanlıklarını ziyaret eden sayın bakanımıza ilimizle ilgili sorunlarımızı vatandaşlarımızın taleplerini anlattık. ”dedi.

